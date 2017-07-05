حدث فى مثل هذا اليوم 5 يوليو 1962 .. استقلال الجزائر عن فرنسا

1687: الجمعية الملكية البريطانية للعلوم تنشر نظرية الجاذبية الأرضية التي توصل إليها عالم الفيزياء الإنجليزي “إسحاق نيوتن”.

1811: فنزويلا تعلن استقلالها عن إسبانيا لتكون أول دولة في أمريكا الجنوبية تحصل على الاستقلال.

1830: حاكم الجزائر “الداي حسين” يسلم مدينة الجزائر للفرنسيين وبداية الغزو الفرنسي للمدن الساحلية الأخرى.

1884: ألمانيا تحتل الكاميرون.

1940: المملكة المتحدة تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع حكومة فيشي في فرنسا وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1941: قوات ألمانيا النازية تصل إلى نهر دنيبر أثناء الحرب العالمية الثانية.

1943: بداية معركة كورسك بين قوات ألمانيا النازية والجيش الأحمر السوفيتي وتعد هذه المعركة أكبر معركة دبابات في التاريخ والتي استمرت حتي 13 يوليو 1943 وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1945: الإعلان عن تحرير الفلبين من أيدي اليابانيين في الحرب العالمية الثانية.

1950: بداية أول المواجهات بين القوات الكورية الشمالية والقوات الأمريكية في الحرب الكورية.

1950: الكنيست الإسرائيلي يمرر “قانون حق العودة” وهو قانون ينص بحق هجرة أي يهودي لإسرائيل.

1954: اول بث تليفزيوني لنشرة إخبارية لقناة بي بي سي البريطانية.

1962: استقلال الجزائر عن فرنسا بعد احتلال دام 132 سنة.

1962: مذبحة وهران عام 1962.

1963: تظاهرات 5 يوليو في إيران.

1968: وفاة الفنان القدير “عبد السلام النابلسي” عن عمر يناهز 68 عاما.

1970: تحطم طائرة كندية بالقرب من مطار تورونتو الدولي وأدى الحادث إلى مقتل 108 شخص.

1971: إصدار قانون بالولايات المتحدة يقر بموجبه تخفيض حق التصويت من 21 سنة إلى 18 سنة.

1975: استقلال جزر الرأس الأخضر عن البرتغال.

1977: الإطاحة برئيس الوزراء الباكستاني “ذو الفقار علي بوتو” من قبل “محمد ضياء الحق” إثر انقلاب عسكري.

1998: اليابان ترسل بعثة استكشافية إلى كوكب المريخ لتصبح ثالث دولة تهتم باستكشاف الفضاء بعد روسيا والولايات المتحدة.

2004: إجراء أول انتخابات رئاسية في إندونيسيا.

2009: اندلاع أعمال عنف بين المسلمين الأويغور والصينيين الهان في إقليم شينجيانغ غرب الصين.

2010: الإعلان عن فوز رئيس بولندا المؤقت “برونيسواف كوموروفسكي” بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على نسبة 53% من جملة الناخبين.