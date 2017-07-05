القاهرة:يعقد وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين اجتماعاً بقصر التحرير لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر يعقبه مؤتمر صحفي.

القاهرة:يعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان، جلسته السادسة والأخيرة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة .

موسكو: يبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال لقائهما في موسكو الأوضاع في الشرق الأوسط، وتطورات الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن، وكذلك الأزمة حول قطر وموضوع التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

عمان:تنطلق بالعاصمة الأردنية عمان، أعمال مؤتمر الشباب العرب الدولي السادس والثلاثين تحت شعار “مهارات القرن الـ 21 لثقافة السلام والازدهار”، بمشاركة شبابية من 14 دولة عربية وأجنبية، ويُعقد على مدار أسبوع، جلسات حوارية وتفاعلية وورش عمل إبداعية وفنية، إلى جانب عدد من الفعاليات السياحية والثقافية.

مدريد:يمنح عمدة مدينة نابولي، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، المواطنة الفخرية لفريق نابولي، وذلك ضمن احتفالية بمناسبة الذكرى الـ30 لأول لقب دوري يحققه النادي الإيطالي.