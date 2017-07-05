كشف مصدر عراقي لقناة “السومرية نيوز” عن أن إرهابيي تنظيم “داعش” دخلوا حالة الإنذار في شمال محافظة صلاح الدين بعد اعتقالهم زوجة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي وطفلين توأم عن طريق “الصدفة”.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “حالة غير طبيعية برزت، بعد ظهر الثلاثاء، في الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط، (شمالي محافظة صلاح الدين)، تمثلت بانتشار مسلحي داعش بشكل لافت أعقبها حالة استنفار مشددة”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “المعلومات الأولية عن سبب الاستنفار هو اعتقال مسلحي داعش بالصدفة عائلة في أطراف الساحل الايسر للشرقاط للتحقيق معها بينها امراة من طفليها التوأم ادعت بأنها زوجة البغدادي مما أثار التنظيم ودفعته للاتصال بقادته للوقوف على مجريات الأمور”.

وأشار إلى أن “قيادات بارزة في داعش كانت خارج الشرقاط دفعها الخبر إلى العودة من جديد وهذا ما يفسر حالة الاستنفار القصوى”.

وقد انتشرت في الآونة الأخيرة تقارير متضاربة حول مصير البغدادي، ففي الوقت الذي أكدت فيه قناة إيرانية مقتل زعيم داعش في غارة أمريكية ونشرت صورة لجثته، نفت تقارير أخرى خبر مصرعه وأكدت أنه على قيد الحياة.