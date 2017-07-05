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كوريا الشمالية: الصاروخ الذي أطلقتها قواتنا قادر على حمل رأس نووى كبيرة
زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية: الصاروخ الذي أطلقتها قواتنا قادر على حمل رأس نووى كبيرة

2017-07-05 07:41:52
متابعات

أكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأربعاء، أن الصاروخ البالستى العابر للقارات الذى أطلقته بيونجيانج أمس الثلاثاء، فى تجربة غير مسبوقة أثارت إدانة دولية واسعة، قادر على حمل “رأس نووية كبيرة وثقيلة”.

ونقلت الوكالة عن الزعيم كيم جونج أون، قوله إن نجاح التجربة الصاروخية، التى أكدت واشنطن أنها بالفعل جرت للمرة الأولى على صاروخ باليستى عابر للقارات، يعنى أن المواجهة مع الولايات المتحدة دخلت “المرحلة النهائية”.

وفي وقت سابق أكد كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات أمس الثلاثاء، تحت إشراف زعيمها كيم جونج أون وإنها قادرة على ضرب أى مكان فى العالم.

وذكر التلفزيون الرسمى فى كوريا الشمالية، أن الصاروخ وهو من طراز هواسونج-14 بلغ ارتفاع 2802 كيلومتر وأصاب هدفه بدقة بعد 39 دقيقة من إطلاقه.

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