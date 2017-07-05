رفض وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر الاتهامات الموجهة ضد روسيا بأنها تحاول تهميش مفاوضات جنيف من خلال اجتماعات أستانا، مقررا فى الوقت ذاته بفاعلية مفاوضات أستانا بعكس صيغة جنيف.

وقال حيدر فى تصريحات، أوردتها قناة روسيا اليوم الليلة، إن “صيغة جنيف حول التسوية السورية لا تقارن بـ”أستانا” من ناحية فعالية الأخيرة فى موضوع المصالحات التى تساعد على تسيير العملية السياسية فى سوريا”، مؤكدا أن روسيا صديق يدعم الشعب السورى منذ اليوم الأول ولا يمكن الشك فى ذلك.

وحول موضوع تطبيق مذكرة مناطق خفض التصعيد فى سوريا، التى تم التوصل إليها خلال الجولة الرابعة لاجتماع أستانا ويستمر التفاوض حول رسم حدودها فى مفاوضات أستانا - 5، أعرب الوزير السورى عن قلق السلطات السورية بشأن احتمال تدخل أجنبى فى هذه المناطق وتحديدا تركيا وقطر فى شئون بلاده.

وأشار إلى أن جماعات تحصل على تمويل أجنبى ولا تنوى الدخول فى أية مصالحة مع الحكومة السورية لا تزال موجودة فى سوريا، مشيرا إلى أن رسم حدود مناطق خفض التصعيد يواجه صعوبات بسبب محاولات بعض الدول.

ولفت إلى أن لجنة المصالحة الوطنية التى من المقرر تشكيلها فى سوريا قريبا ستشمل مواطنين سوريين فحسب لن تضم أجانب بمن فيهم ممثلين عن الدول الضامنة لعملية أستانا.