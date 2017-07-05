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انتحار مسلح بعد مقتل شرطي في محكمة تركية
الشرطة التركية

انتحار مسلح بعد مقتل شرطي في محكمة تركية

2017-07-05 07:38:29
متابعات

قالت وكالة أنباء “الأناضول” الرسمية في تركيا، إن مسلحا مجهول الهوية، قتل شرطيا ببندقية، قبل أن يقتل نفسه بها في محكمة، بإقليم بورصة في شمال غرب تركيا، أمس الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مسئولين بالشرطة قولهم، إن المهاجم وصل إلى مبنى المحكمة في منطقة جملك، مساء اليوم، وأطلق النار على الشرطي، الذي كان يقوم بحراستها عند المدخل.

واستبعد المسئولون أي صلة للحادث بالإرهاب.

كانت صحيفة “حريت”، قد ذكرت في وقت سابق على موقعها الإلكتروني، أن المهاجم أصاب أيضًا محاميًا واحتجز رهينة.

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