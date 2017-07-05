قال مسؤول في الشرطة الأوكرانية إن الشرطة صادرت أمس الثلاثاء، خوادم شركة برمجيات محاسبة يشتبه في أنها نشرت فيروسا أصاب أنظمة الكمبيوتر في شركات كبرى في جميع أنحاء العالم الأسبوع الماضي.

وأعلن قائد الشرطة الإلكترونية، سيرجي ديميديوك، أن خوادم شركة “إم.إي.دي”، أشهر شركة لبرمجيات المحاسبة في أوكرانيا، صودرت في إطار تحقيق بشأن الهجوم الفيروسي.

ورغم أنهم لا يزالون يحاولون تحديد مَن المسؤول عن هجوم الأسبوع الماضي، فقد قال مسؤولو مخابرات وشركات أمنية أوكرانية إن بعض الإصابات الأولى انتشرت عبر تحديث مُضرّ أصدرته شركة “إم.إي.دي”، وهو ما نفاه مالكو الشركة.

وجاء تحرك الشرطة بعد أن كشف محققون في أمن الإنترنت عن مزيد من الأدلة، يوم الثلاثاء، بأن الهجوم تم التخطيط له منذ شهور من قبل قراصنة على درجة عالية من المهارة.

وأشار المحققون أن القراصنة أدخلوا ثغرة في برنامج شركة “إم.إي.دي”.