دان الأمين للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الثلاثاء بأشد العبارات أول إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في كوريا الشمالية.

ووصف بيان أصدره ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، هذا الإطلاق الذي أعلنت بيونج يانج صباح اليوم عن نجاحه بأنه انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي ولن يسفر إلا عن تصعيد ملحوظ في حدة التوتر.

تجدر الإشارة إلى أن التلفزيون المركزي في كوريا الشمالية أعلن صباح اليوم عن أول نجاح لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز “هواسونج-14”.

وأوضحت سلطات بيونج يانج في بيان رسمي أن الصاروخ استطاع الصعود إلى ارتفاع 2802 كم وقطع مسافة تقدر بـ933 كم، غير أن وزارة الدفاع الروسية ذكرت بدورها أن الصاروخ حلق على ارتفاع 535 كم ولم تتجاوز مسافة تحليقه 510 كم.

من جانبها، أكدت الولايات المتحدة تنفيذ بيونج يانج أول إطلاق ناجح لصاروخ باليستي عابر للقارات، ودعت إلى عقد جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن الدولي.