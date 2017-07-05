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تيلرسون يدعو لتحرك عالمي لإنهاء تهديد كوريا الشمالية
وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون

تيلرسون يدعو لتحرك عالمي لإنهاء تهديد كوريا الشمالية

2017-07-05 07:23:06
متابعات

دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أمس الثلاثاء إلى تحرك عالمي بعدما اختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات طورته في الآونة الأخيرة واصفا إياه بأنه تصعيد للتهديد النووي لبيونجيانج.

وحذر تيلرسون في بيان من أن أي دولة تستضيف العمال الكوريين الشماليين أو تقدم دعما اقتصاديا أو عسكريا لبيونجيانج أو تتقاعس عن تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة فإنها بذلك “تساعد وتعين نظاما خطيرا”.

وقال “على جميع الدول أن تظهر علانية لكوريا الشمالية أن هناك عواقب لسعيها إلى حيازة أسلحة نووية”.

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