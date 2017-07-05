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خلفان: لتظل قطر خارج منظومة التعاون إلى أن يأتى الله برجل حكيم من آل ثاني
ضاحى خلفان رئيس شرطة دبى السابق

خلفان: لتظل قطر خارج منظومة التعاون إلى أن يأتى الله برجل حكيم من آل ثاني

2017-07-05 07:31:47
متابعات

أكد ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق، إنه يجوز قانونا لمن تضرر من الجرائم التي ارتكبت بفعل دعم وتمويل قطر للجماعات الإرهابية، أن يقيموا دعاوي في بلدانهم على قطر مطالبين بالتعويض.

وأضاف خلفان، فى سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: “يا جماعة الخير، نحن أمام حكام فى قطر نواياهم أكثر إسودادا من الفحم، وهناك من آل ثاني من قلبه أكثر بياضا من الثلج”، مؤكدا: “لتظل قطر خارج منظومة التعاون إلى أن يأتى الله برجل حكيم من آل ثانى يحترم الجوار والأخوة”.

وتابع خلفان: “حمد بن جاسم وحمد بن خليفة من كبار المصرقعين، لذلك دمروا كل شيء، ليس منا من كان يريد أن يحدث هذا فى خليجنا لكن الحمدان غير المحمودين خلقا أزمات سياسية بغباء منقطع النظير”.

واستطرد خلفان: “طالما قناة جزيرة شمعون بيريز فى قطر فإن النوايا السوداء ستكون مقيمة فيها، وكالة مخابرات إسرائيلية”.

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