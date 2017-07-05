حمية "مكعبات الثلج" طريقة جديدة لإنقاص الوزن2017-07-05 04:38:12
تعددت مؤخراً وبشكل كبير أنظمة إنقاص الوزن، وتهتم كثير من الفتيات والسيدات بمعرفة كل ما هو جديد في هذه الأنظمة، بل وتجربتها أيضاً للحصول على القوام الرشيق المثالي المنشود.
وتعتبر حمية “مكعبات الثلج” من بين هذه الأنظمة الحديثة، وتعتمد على تناول مكعب واحد من الثلج يومياً دون أي تغيير في النظام الغذائي، حسب “العربية” عن موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة، ويتميز تناول الثلج بـ3 فوائد تساعد على التخلص من الوزن غير المرغوب فيه، وهي كالآتي:
1 - حرق السعرات الحرارية
عند تناول أي شيء بارد يحتاج الجسم لحرق بعض السعرات الحرارية من أجل إذابة الطعام المجمد الذي تم تناوله، وتحويل درجة حرارته إلى الحرارة العادية التي اعتاد عليها الجسم.
2 - رفع معدل “الأيض” وإنتاج الطاقة
يساعد تناول مكعبات الثلج على رفع معدل الأيض في الجسم، تلك العملية الحيوية المسؤولة عن إنتاج الجسم للطاقة من خلال هدم المواد الغذائية التي يتم هضمها في الجهاز الهضمي، ما يساهم بشكل كبير في عملية إنقاص الوزن.
3 - حرق 160 سعرة حرارية
يساعد تناول لتر من الماء على شكل مكعبات ثلج في حرق ما يقرب من 160 سعرة حرارية، وهي توازي ممارسة رياضة الجري لبضعة كيلومترات، رغم الفوائد سالفة الذكر، يجب الحرص بشكل عام على عدم المبالغة في تناول مكعبات الثلج بحثاً عن نتيجة أفضل، فالإكثار من أي شيء يحول فائدته إلى ضرر، فقد يسبب ذلك مشاكل في الأسنان، وارتفاعا في درجة حرارة الجسم في بعض الأحيان، ما يسبب الضرر لأجزاء مختلفة بالجسم.
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