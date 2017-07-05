بعض الموجات الحارة أثناء فصل الصيف قد تتخطى قدرات بعض أجهزة التكييف، ما ينعكس علينا في صورة توتر ومزاج سيئ وقلة نوم أثناء الليل.

وحسب “العربية” أعدت صحيفة “ميرور Mirror” البريطانية، قائمة من 15 نصيحة لكيفية الحفاظ على برودة مناسبة في المنزل دون الاستعانة بأجهزة التكييف أو كنوع من الدعم الإضافي لأجهزة التكييف أثناء الموجات شديدة الحرارة:

1. الأغطية القطنية

عليك بالابتعاد عن استخدام أغطية الأسرة المصنعة من الساتان أو الحرير، واختيار أغطية مصنوعة من الكتان و القطن الأكثر برودة، كما أن أغطية الأسرة ذات الألوان الفاتحة المصنوعة من الأقمشة الخفيفة (مثل القطن المصري) تعد مناسبة للغاية في موسم الصيف الحار.

2. حيل “الفريزر”

يمكن وضع أغطية الأسرة داخل فريزر الثلاجة (البراد) لبضع دقائق قبل أن تذهب إلى النوم، وتأكد من وضع الأغطية في كيس من البلاستيك قبل أن تضعها بالفريزر حتى لا تلتقط أي روائح أطعمة منه، لاحظ أن هذه الطريقة لا تضمن استمرار البرودة طوال الليل لكنها ستعطيك متنفساً لفترة من الوقت حتى تتمكن من النوم، يمكن الاستغناء عن تقريب المروجة من الوجه بوضع الثلج أمامها.

3. تجنب الوجبات الساخنة

حاول تجنب الأواني الساخنة، فالوجبة الساخنة غير مستحبة في ليالي الصيف الحارة، ويفضل تناول السلطات والفواكه الباردة.

4. موقع مناسب للمروحة

تكون المراوح عظيمة في درجات الحرارة المعتدلة، لكن عندما تتصاعد درجات الحرارة فهي لا تفعل شيئاً سوى توزيع الهواء الساخن في كل مكان، لذا يلزم تحديد المكان الاستراتيجي للمروحة إذا كنت توجه المراوح إلى الخارج قليلاً نحو النوافذ، فإنها تخرج الهواء الساخن، إذا كان لديك مروحة سقف عليك تشغيلها عكس اتجاه عقارب الساعة لسحب الهواء الساخن بعيداً.

5. مروحة الجليد

مازالت النصائح تتناول المراوح، مع فكرة “اصنعها بنفسك”، فيمكن استخدام مقلاة أو صندوق يتم تعبئته بمربعات الثلج ثم يترك أمام المروحة، وعندما يذوب الثلج فإن النسيم من المروحة يلتقط الهواء البارد القادم من سطح صندوق الثلج وينقل الهواء البارد اللطيف.

6. افتراش الأرض

يرتفع الهواء الساخن إلى أعلى، لذا فالنوم في غرفة بالطابق الأرضي ستكون أفضل من غرفة بالدور العلوي، إذا كنت في شقة من طابق واحد يمكنك فرش غطاء على الأرض لنوم هادئ، ويفضل الاستحمام بمياه غير ساخنة.

7. تجنب البخار

بالطبع يفضل الجميع الاستحمام بشكل متكرر للتخلص من العرق ولتبريد الجسم، لذا يجب التأكد من أن المياه فاترة بدلا من الدافئة/الساخنة، فالبخار يعلق في جو المكان ويجعل الغرف أكثر سخونة.

8. تخفيف الإضاءة

تنتج المصابيح الكهربائية حتى لو كانت صديقة للبيئة حرارة في المكان، لذلك عليك أن تطفئ المصابيح أو تخفيف الإضاءة قدر المستطاع.، فالحفاظ على الأضواء مطفأة لا يوفر في فاتورة الكهرباء فحسب، لكنه يضمن أيضاً تخفيض الحرارة الزائدة داخل المنزل.

9. أغطية رطبة

يمكن تعليق غطاء سرير مبلل أمام النافذة المفتوحة، فهذا يؤدي إلى خفض درجة حرارة الغرفة.

10. لا للأجهزة الإلكترونية

كما هو الحال بخصوص المصابيح الكهربائية، ينطبق الشيء نفسه على الأجهزة الإلكترونية، لذا يجب فصل الهاتف والأجهزة الأخرى ولا داعي لشحنها أثناء نومك، لتتجنب المزيد من الحرارة في الغرفة.

11. وسائد قطن و حبوب

الوسائد المحشوة بالحبوب لا تمتص الحرارة مثل المحشوة بالقطن، لذا تجنب المحشوة بالإسفنج أو أي مكونات صناعية في فصل الصيف.

12. إغلاق الستائر

لضمان انتشار البرودة في غرفتك وسرعة تأثير جهاز التكييف، يجب إسدال الستائر نهاراً فأشعة الشمس تكون في أقصى درجات سخونتها، وتعبر من زجاج النوافذ لتسخن كل شيء بالداخل.

13. تكعيبة العنب

وجود حديقة جميلة حول البيت يساعد فعلاً إذا احتوت على الأشجار المناسبة، فهناك أشجار تمنح البرودة والظل، وهو ما تقدمه تكعيبات العنب على سبيل المثال.

14. الطلاء الأبيض

دهان منزلك باللون الأبيض يساعد على انعكاس الضوء وبالتالي على تبريد المنزل ككل.

15. العزل الجيد

من الأخطاء الشائعة استخدام العزل للأسقف والجدران يكون لأغراض التدفئة ومنع تسرب المياه المرتشحة، لكن الصحيح أن العزل الجيد يبقي الحرارة المرتفعة خارج البيت.