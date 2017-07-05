8 أطعمة من أجل مناعة قوية

يعمل جهاز المناعة على التخلص من الإصابة أو العدوى، والتي تسببها البكتيريا والفيروسات، وفي بعض الأحيان، يسيء جهاز المناعة تحديد الخلايا السليمة، ما يتسبب بالعديد من الالتهابات، مثل التهاب المفاصل، وأمراض القلب، والسرطان.

وفيما يلي، بعض النصائح حول الأطعمة التي يمكن تناولها لمحاربة الالتهابات، حسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن موقع “هيلث جرايد” الإلكتروني:

الفراولة وأنواع التوت: غنية بالأنثوسيانين الذي يعد مادة عضوية لونية تظهر بألوان تتدرج بين الأحمر والبرتقالي، فمادة الأنثوسيانين يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات، وأظهرت الدراسات أن التوت يحد من الالتهابات المرتبطة بمخاطر أمراض القلب.

القرنبيط واللفت والملفوف: تؤدي هذه الخضار الورقية دوراً كبيراً في الوقاية من أمراض السرطان، بسبب وجود مركب السولفورافان الذي يعد مضاداً للسرطان والالتهابات.

بذور الشيا: تحتوي على المركبات الفينولية وأوميجا ٣، وتتميز بنكهة خفيفة كنكهة الجوز، كما يمكن رشها على اللبن أو السلطة.

الكاكاو: هو المكون الرئيسي للشوكولاتة، إذ يحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد تقوي الجسم ووفقاً للدراسات فالكاكاو يعمل على خفض مستويات بعض المركبات الالتهابية التي تضر بجدران الأوعية الدموية، كما يساعد على الحماية من تصلب الشرايين وأمراض القلب، والشوكولاته الصحية، تتميز باللون الداكن.

الأسماك: تحتوي الأنواع الدهنية على أوميجا ٣، مثل السلمون، والماكريل، والتراوت، والتونة ألباكور، والرنجة، ودهونها صحية تمنع الإصابة بالالتهابات التي تسبب أمراض القلب.

الشاي الأخضر: يساعد الشاي عادةً في الحفاظ على صحة الأسنان واللثة، وتحد مركبات النوع الأخضر من نمو البكتيريا الضارة بالفم وتخفيف التهاب اللثة، والحد من أمراضها.

زيت الزيتون: يحتوي على مضاد للأكسدة مثل الأوليوكانثال، ومركبات فينولية، فهو يقلل من نسبة البروتينات المسببة للالتهاب، خاصة التي تزيد من احتمال بالقلب.

الحبوب الكاملة: هذه الحبوب غنية بالألياف والمواد الكيميائية النباتية، وأشارت البحوث إلى أن هذه الحبوب تساعد على الوقاية من أمراض السرطان والقلب، لاحتوائها على المركبات الفينولية ومضادات الأكسدة.