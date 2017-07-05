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إزالة التعديات على الحرم الأثري لقلعة صلاح الدين
القلعة

إزالة التعديات على الحرم الأثري لقلعة صلاح الدين

2017-07-05 04:27:28
محيط - سميرة سليمان

بدأت منطقة تفتيش آثار القلعة اليوم بإزالة 9 مبان سكنية كانت قد تعدت على الحرم الأثري للقلعة بمنطقة عرب اليسار، وذلك بالتنسيق مع محافظة القاهرة وحي الخليفة وشرطة السياحة والآثار وقسم شرطة الخليفة.

وأوضح جمال مصطفى، مدير عام منطقة آثار قلعة صلاح الدين - فى تصريح الثلاثاء - أنه جاء ذلك تنفيذًا للمشروع القومي للدولة لإزالة جميع التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، مؤكدًا أنه سيتم نقل 29 أسرة والتي كانت تسكن المنازل المتعدية من واقع الإزالة الفعلية إلى منطقة الأسمرات السكنية.

وأضاف أنه تم أيضا إزالة جميع الأكشاك الواقعة على الطريق الرئيسي للقلعة من شارع صلاح سالم، مشيدا بالتنسيق بين الجهات المعنية للوصول إلى الهدف المطلوب وإزالة جميع التعديات الأثرية.

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