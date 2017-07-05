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المرق.. البهريز.. الحساء.. تعرف على الفارق؟
شوربة

المرق.. البهريز.. الحساء.. تعرف على الفارق؟

2017-07-05 04:23:49

كثير منا قد يخلط بين مسميات خلاصات سلق اللحوم والطيور ولايدرك أن لكل منهما خواص تختلف عن الأخرى وهو ما سلط عليه الضوء الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي، كالتالي:

المرق:
المرق هو السائل الناتج عن طهي قطع اللحوم لمدة لا تقل عن ساعة، ويمكن إضافة ورق الغار أو الهال وبعض الخضراوات كالجزر والبصل والكرفس لإكسابها مذاقاً خاصاً.

البهريز:
هو عبارة عن سائل كثيف ناتج عن طهي قطع اللحوم مع العظم على نار هادئة لمدة طويلة، ويكون النخاع هو المصدر الرئيسي للمذاق.

الحساء أو الشوربة:
هو ما يُحتسى كمقدمة للوجبة أو يُمكن تناوله كوجبة مع قليل الخبز أو الأرز أو إضافة بعض البقول لرفع قيمته الغذائية، ويستخدم المرق أو البهريز أو حتى الماء لإعداد الحساء، كما يُمكن التحكم بكثافته حسب الذوق إما بإضافة الدقيق أو قليل من الكريمة أو أي نوع من الخضروات المهروسة.

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