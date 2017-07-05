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التوت البري هل هو سام؟
التوت البري

التوت البري هل هو سام؟

2017-07-05 04:21:18

أكد الشيف “أسامة السيد” أن التوت البري به نسبة عالية من السموم ويستخدمه خبراء الديكورات في تزيين الأركان في البيوت الحديثة اعتماداً على شكله ولونه، ويعد التزيين بالفواكه اتجاه حديث في عالم الديكور.

وأضاف الشيف عبر موقعه الرسمي أن الصالح منه يستخدم في الأطعمة المختلفة أو كنوع من الفواكه أو المربات هو التوت المستزرع بألوانه المختلفة، وتصل قيمتة الحرارية إلى 57 % وفيه بروتين بنسبة 19% ومواد ذهنية وسكرية بنسب منخفضة، وهو علاج طبيعي لتقلصات الشرايين التاجية والتهاب أغشية الفم.

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