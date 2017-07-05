أثري: مخطوط "بالمبسست" يحتاج لترميم عاجل2017-07-05 04:19:29
أكد مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بسيناء ووجه بحري، الدكتور عبدالرحيم ريحان، أن الحالة الراهنة لصفحات مخطوط “بالمبسست” المحفوظ بدير سانت كاترين، والذي تم الإعلان عن نجاح رهبان الدير، في قراءة الكتابات الممحوة عليه، باستخدام تقنية التصوير متعدد الأبعاد، في حاجة إلى أعمال ترميم عاجلة.
وقال مدير عام البحوث، وأحد المشاركين في إعداد التقرير العلمي الخاص بالمخطوط - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء - إن هذا الكشف يلقي الضوء على أقدم مخطوطات الدير، ومنها هذا الإنجيل بالترجمة السريانية، وهي أقدم نسخة معروفة للإنجيل باللغة السريانية، ويُعتقد أنها مترجمة عن أصل يوناني في القرن الثاني الميلادي، كما يجذب أنظار العالم لأهمية مكتبة دير سانت كاترين، والتي يتم تطوير قاعاتها حاليًا.
وأوضح أن هذا الكشف يؤكد، مدى التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة بمنطقة دير سانت كاترين، من إدارة الدير والمنطقة الأثرية ومجلس المدينة والجهات الأمنية ووزارة البيئة والسياحة وغيرها؛ بهدف تطوير دير سانت كاترين وتأمينه، باعتباره أهم أديرة العالم، وأهم المزارات للسياحة الروحية في مصر والعالم.
وأشار إلى أن مكتبة دير سانت كاترين، هي الثانية على مستوى العالم، بعد مكتبة الفاتيكان، من حيث أهمية وقدم مخطوطاتها، فهي تحوي 6 آلاف مخطوط، بالإضافة لألف كتاب حديث، وتشمل المخطوطات 2319 مخطوطا يونانيا، 284 مخطوطا لاتينيا، 600 مخطوط عربي، و86 مخطوطًا جورجيانيا، بالإضافة إلى المخطوطات السريانية، القبطية، الإثيوبية، السلافية، الأمهرية، الأرمينية، الإنجليزية، الفرنسية والبولندية.
وقال، إنها مخطوطات دينية، تاريخية، جغرافية وفلسفية، لافتا إلى أن أقدم هذه المخطوطات يعود للقرن الرابع الميلادي، وبعض هذه المخطوطات كتبت في سيناء، وبعضها من فلسطين وسوريا واليونان وإيطاليا، وبعضها يحمل أسماء الناسخين دون الإشارة لمكان، مثل: سليمان الشماس وجورج ونيكولاس في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلادي، وبالمكتبة ألف وثيقة، تحمل تطور الخط العربي الديواني، بين القرنين الثاني عشر والتاسع عشر الميلادي.
وعرض ريحان أقدم ثلاث مخطوطات بالمكتبة، والتي تؤكد تلاقي الأديان والحضارات على أرض مصر، وهي التوراة اليونانية، المعروفة باسم “كودكس سيناتيكوس”، وهي نسخة خطية غير تامة من التوراة اليونانية كتبها أسبيوس أسقف قيصرية عام 331م، تنفيذًا لأمر الإمبراطور قسطنطين، ثم أهداها جستنيان للدير عام 560م، واكتشفها في الدير تشيندروف (الروسي الجنسية وفي بعض المراجع الألماني الجنسية) عام 1869م، في عهد المطران كالستراتس، وحملها إلى بطرسبورج، وعرضها على إسكندر الثاني قيصر روسيا، فاشتراها من الدير بثمانية آلاف فرنك، وطبع منها عدة نسخ، وأرسل للدير نسخة، وظل الأصل عنده حتى عام 1923م، حين باعتها الحكومة الروسية للمتحف البريطاني مقابل مائة ألف جنيه إسترليني.
وأوضح، أنه تقدم رسميًا بمذكرة علمية لوزارة الآثار، لعودة هذا المخطوط الهام من روسيا وألمانيا.
وقال، إن المخطوط الثاني هو المخطوط موضع الاكتشاف، وهو الإنجيل باللغة السريانية.. أما المخطوط الثالث، فهو العهدة النبوية، وهو كتاب العهد الذي كُتب للدير في عهد نبي الله محمد (عليه الصلاة والسلام)، وكان الأصل محفوظًا في الدير، إلى أن فتح السلطان سليم مصر 1517م، فأخذ الأصل وأعطاهم نسخة معتمدة منه، مع ترجمتها بالتركية. وفي المكتبة الآن عدة نسخ منها، بعضها على رق غزال، وبعضها على ورق متين، وبعضها في دفتر خاص، وهو العهد الذي يؤمّن فيه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، أهل الكتاب على أموالهم وأنفسهم وممتلكاتهم.. مشيرا إلى أنه تقدم أيضَا رسميًا بمذكرة علمية لوزارة الآثار، لعودة هذه العهدة من تركيا.
وأكد، أهمية دير سانت كاترين، أشهر أديرة العالم ومحط أنظاره، وملتقى الحجاج المسيحيين في طريق رحلتهم إلى القدس عبر سيناء، وكذلك الحجاج المسلمين في طريقهم البحري إلى جدة عبر ميناء طور سيناء، حيث يتوجه الحاج المسلم مع الحاج المسيحي في نفس الباخرة، من ميناء السويس إلى ميناء طور سيناء، ومنها بريًا عبر وادي حبران (الوادي الذي عبره نبي الله موسى من قبل ليتلقى ألواح الشريعة) إلى دير سانت كاترين، وترك الحجاج المسلمون كتاباتهم في محراب الجامع الفاطمي داخل الدير، الذي بُني في عهد الخليفة الآمر بأحكام الله 500هـ 1106م.
وأضاف، أن الحجاج المسيحيين تركوا كتاباتهم وذكرياتهم على الجبال بالمنطقة، وبعد زيارة الأماكن المقدسة بالوادي المقدس طوى، يكمل الحاج المسيحي سيره إلى القدس، فيما يعود الحاج المسلم عبر وادي حبران إلى ميناء طور سيناء، ومنها إلى جدة ثم إلى مكة المكرمة.
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