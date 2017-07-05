بعد 1700 على وفاتها، تعود “كاهنة تساو” لحكم صحراء بلاد”الإنكا” فى بيرو، حيث توفيت تلك السيدة فى العشرينات من عمرها، بعد أن حكمت “وادي الصحراء” في بيرو القديمة، حيث دفن جسمها مع أسلحتها ومشغولاتها الذهبية.

وبات الآن، رؤية مومياء تلك الكاهنة، مع نسخة مجسمة لجسدها ثلاثية بتقنية التصوير ثلاثى الأبعاد، بحسب ما كشف مسئولون في الثقافة وعلماء الآثار، فى العاصمة البيروية ليما.

وذكرت وزارة الثقافة البيروية، أن النسخة المتماثلة استندت إلى تكنولوجيا التصوير ثلاثي الأبعاد، والطب الشرعى الأثرى على أساس هيكل جمجمة سيدة تساو، بعد أن استغرقت الأبحاث 10 أشهر.

وقال وزير الثقافة، سلفادور ديل سولار، إن الهدف هو جعل العالم أقرب إلى أحد أفضل الاكتشافات الأثرية فى بيرو، وتذكير البيروفيين بتراثهم الثقافى الغنى.

وقال ديل سولار، من الوجه البيضاوي الشكل مع عظام خدود مرتفعة على الشاشة، تحت تاج ذهبي “إن أهميتها لا تحصى حقا”، “يمكننا الآن أن نعرض للعالم وجهها، وهو وجه يرى البيروفيون أنفسهم فيه.”

واكتشف مومياء “سيدة تساو”في عام 2005 .ويعتقد علماء الآثار، وفاة سيدة تساو بسبب مضاعفات الولادة.