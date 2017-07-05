وفاة والدة الناقدة ماجدة موريس2017-07-05 00:29:16
توفيت اليوم، الثلاثاء، والدة الناقدة ماجدة موريس، والتي نعتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلة: “لا. شئ أفكر فيه الان إلا. انني تلقيت خبر وفاة إمي التي كنت اعتبرها آ خر من تبقي لي من عائلتي الاقرب.. وداعا يا اعز الناس. وآسفة لانني لم أذهب كثيرا إليك في الاسكندرية في العام الماضي الاسخف.. ولكن كان اطمئناني إلي رعاية أخي احسان لك ومحبته الغامرة سببا... وداعا كاميليا.. امي الطيبة التي تفانت في محبة بيتها وعائلتها”.
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