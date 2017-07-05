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ياسر جلال: الناس بتتعاطف مع الغلبان
ياسر جلال

ياسر جلال: الناس بتتعاطف مع الغلبان

2017-07-05 00:19:12

قال الفنان ياسر جلال، خلال لقائه ببرنامج “آخر النهار”، على فضائية “النهار one”، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير “اليوم السابع”، إنه كان قلقًا من فشل مسلسل “ظل الرئيس”، موضحًا أنه لا يفضل لقب “دور البطولة” لأن العمل جماعى، وهو كان يؤدى الشخصية الرئيسية فيه، مردفًا عن نجاحه الملحوظ: “الناس بتتعاطف مع الغلبان”.

وأضاف “جلال”، أن الدراما مائدة كبيرة، وبها أصناف مختلفة لنجوم كبار، موضّحًا أن الكل يتشارك لإسعاد المشاهد، وكل النجوم بذلوا مجهودًا كبيرًا.

وأشار الفنان إلى أنه تلقى عرض مسلسل “ظل الرئيس” عن طريق اتصال من المنتج ريمون مقار، ورد عليه بأنه كان من المفترض أن يؤدى الدور منذ 10 أو 15 سنة، ولم يصدّق عرض شركة الإنتاج، وتساءل عن مدى ملائمته لسنّه.

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