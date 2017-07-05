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أديب: لو نهر النيل بقا صلصة مش هيكفي الكوسه اللي في مصر
عمرو أديب

أديب: لو نهر النيل بقا صلصة مش هيكفي الكوسه اللي في مصر

2017-07-05 00:01:45


قال الإعلامي عمرو أديب، إن توريث الوظائف الحكومية في مصر أصبح بمثابة قانون يطبق في الدولة، لافتًا إلى أن نسبة البطالة والظلم الاجتماعي في مصر تزداد بشكل سريع ومتنامي.

ولفت أديب، خلال برنامج “كل يوم”، المذاع على قناة “أون إي”، إلى أن من أسباب قيام ثورة 25 يناير، إحساس الشباب بانعدام المستقبل أمامه، مردفًا: «الكوسة في مصر بتزيد، ولو أبوك مش قاضي مش هتبقى قاضي، ولو مش سفير مش هتدخل الدبلوماسية.. أبو علاء كان نموذج بسيط للكوسة والتوريث في مصر».

وتابع: «إن الواسطة في مصر دين يتم تطبيقه كل يوم، ولا يمكن لأي شخص في هذا الوطن أن يعيش بدون واسطة أو محسوبية»، مضيفًا: «لو نهر النيل بقى صلصة مش هيكفي الكوسه اللي في مصر».

وأوضح: أن الشباب كان يتطلع بعد ثورة 25 يناير أن تختفي الواسطة، وأن يتم إتاحة الوظائف لمن يمتلك الكفاءة، ولكن هذا لم يتحقق بعد.

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