خرجت الفنانة غادة عبد الرازق ببث مباشر جديد لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “أنستجرام”، واعتذرت فيه لجمهورها على الفيديو الفاضح المتداول لها منذ أيام على السوشيال ميديا.

واعترفت الفنانة فى بثها بحقيقة الفيديو المتداول لها منذ أيام، وقالت “أنا أسفة جدًا، وأوعدكم إنها مش هتتكرر تانى، ومكنتش والله مركزة لكثرة تعليقات الجمهور على الشاشة”.

وأضافت: “كنت طول اليوم تعبانة جدًا، وكان عندى حالة من الهذيان وتأثير العلاج البدنى والنفسى مكنش مخلينى مركزة”.

وتابعت عبد الرازق فى البث المباشر: “أنا بتعالج نفسيًا بقالى 22 سنة، وتأثير الأدوية هى السبب، وبقالى 26 سنة بتحارب والناس مستنيالى غلطة، وما صدقوا اللى حصل”.

وأضافت: “أنا بعمل كل دا علشان روتانا بنتى، وعلشان أحفادى”، وتابعت: “أنا فى ناس كتير نصحونى إنى أخرج وأقول للجمهور إن الفيديو متفبرك، و مقدرتش أكذب على جمهورى”، واختتمت كلامها “أنا آسفة وسامحونى ومش هعمل كدة تانى”.