منة شلبي تفقد الكثير من وزنها وتثير تساؤلات جمهورها في أحدث ظهور لها.. شاهد

شارك الفنان المصري أحمد السعدني، جمهوره عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة حديثة له برفقة الفنانة منة شلبي والسيناريست تامر حبيب.

أحمد السعدني ومنة شلبي، ظهرا في الصورة بملابس البحر وذلك أثناء تواجدها على أحد شواطئ الساحل الشمالي.

الفنان المصري، علق على الصورة قائلاً: «عشرة عمر»، وحصدت الصورة العديد من التعليقات التي تساءلت عن سر خسارة منة شلبي لوزنها حيث تسببت فقدانها لوزنها بتغير كبير في ملامحها.

يذكر أن منة شلبي، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «واحة الغروب»، مع الفنان خالد النبوي، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية.