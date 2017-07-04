 Moheet on google
الأربعاء 5 يوليو 2017 12:07 صباحاً
روابط سريعة
عمرو أديب: «لو ملكش ضهر هتنضرب على بطنك»
عمرو أديب

عمرو أديب: «لو ملكش ضهر هتنضرب على بطنك»

2017-07-04 23:51:50


أبدى الإعلامي عمرو أديب، استياءه الشديد من تزايد نسب الواسطة في مصر، الفترة الأخيرة، مضيفا: «الواسطة في مصر دين، ولو ملكش ضهر هتنضرب على بطنك».

وأشار أديب، خلال برنامج “كل يوم”، المذاع على قناة “أون إى”، إلى أن الطريقة الوحيدة التي خلقها الله للترقي في الدولة، والمعتمدة على العمل والكفاح والاجتهاد تم تدميرها، مشيرا إلى أن النفاق هو المسيطر على العلاقات بين رئيس العمل ومرؤوسيه.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3