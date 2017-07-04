

أبدى الإعلامي عمرو أديب، استياءه الشديد من تزايد نسب الواسطة في مصر، الفترة الأخيرة، مضيفا: «الواسطة في مصر دين، ولو ملكش ضهر هتنضرب على بطنك».

وأشار أديب، خلال برنامج “كل يوم”، المذاع على قناة “أون إى”، إلى أن الطريقة الوحيدة التي خلقها الله للترقي في الدولة، والمعتمدة على العمل والكفاح والاجتهاد تم تدميرها، مشيرا إلى أن النفاق هو المسيطر على العلاقات بين رئيس العمل ومرؤوسيه.