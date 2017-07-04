طرحت شركة “جي بي غبور أوتو” موديل 2018 من سيارتها جيلي إيمجراند 7، بسعر يتجاوز موديل 2017 بواقع 2500 جنيه.

وأوضح أحد موزعي غبور أوتو، أن الشركة أرسلت أمس إلى شبكة موزعيها بيانًا يوضح أن سعر الفئة الأولى من موديل 2018 من السيارة سيصل إلى 153 ألف جنيه، مقابل 150,5 ألف لموديل 2017، وسيصل سعر فئة الـ“Tinded glass” إلى 154 ألف جنيه، مقابل 151,5 ألف لموديل 2017.

يشار إلى أن مبيعات شركة جي بي غبور اوتو من جيلي إيمجراند 7 خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري قد بلغت 594 وحدة، مقابل 1489 وحدة خلال الفترة ذاتها من 2016، بتراجع 895 وحدة؛ بنسبة انخفاض تصل إلى 60%.

واحتلت العلامة الصينية المركز الحادي عشر على قائمة السيارات الملاكي الأكثر مبيعًا في مصر بحصة سوقية 1,8% من المبيعات الإجمالية للقطاع، والبالغة 33,1 ألف سيارة مقابل 2,5% من مبيعات الفترة المقابلة من 2016 والبالغة 58,6 ألف.