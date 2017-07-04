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محافظ الغربية لمواطن يشتكي من زيادة الأجرة: تعالى قدام مكتبي وأقف
محافظ الغربية الجديد احمد ضيف صقر

محافظ الغربية لمواطن يشتكي من زيادة الأجرة: تعالى قدام مكتبي وأقف

2017-07-04 23:43:12


سخر اللواء أحمد صقر محافظ الغربية من شكوى مواطن يدعى «إبراهيم»، بسبب ارتفاع أسعار تعريفة سيارات الأجرة، قائلا: «تعالى قدام مكتبي وأقف».

ووجه محافظ الغربية خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية «صدى البلد»، حديثه للمتصل قائلا: «أنت بتقدم شكوتك لرجل المرور المتواجد في موقف السيارات، أو مدير المواقف وهو هياخد إجرائه على الفور، وعلى المواطنين يتقدموا بشكواهم من استغلال السائقين برفع أجرة الميكروباص».

واشتكى مواطن آخر يدعى «جمال» من غياب الرقابة على الأسواق، موضحا أن غياب الرقابة يمنح الفرصة للتجار الجشعين.

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