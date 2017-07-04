>حاتم مصطفى: فرص تصديرية واعدة لمنتجات الكترولكس مصر الى افريقيا والعالم

اقامت سفارة السويد في القاهرة احتفالية ثقافية وفنية كبري بمناسبة اليوم الوطني للسويد بمشاركة لفيف من سفراء ودبلوماسيين دول العالم المقيمين في القاهرة، وعدد كبير من رجال الاعمال المصريين ورؤساء الشركات السويدية العاملة في القاهرة منها شركات الكترولكس للاجهزة المنزلية و شركة السيارات “فولفو” وشركة “سكانيا” للحافلات وشركة “تتراباك” العالمية، وذلك دعما للروابط الاقتصادية بين مصر والسويد، والتي تأتي انعكاسا للعلاقات المتميزة بين البلدين علي كافة المستويات.

ونظمت السفارة علي هامش الاحتفالية معرض للسلع التي تنتجها الشركات السويدية حيث عرضت شركة الكترولكس اول بوتاجاز من نوعه ينتج في مصانع الشركة بمصر بهدف التصدير لجميع دول العالم تحت العلامة التجارة الألمانية الرائدة للمنتجات المميزة AEG والتي تمتلكها شركة إلكترولكس. ويأتي ذلك في اطار خطط الشركة المستقبلية للتوسع في أسواق التصدير وتحويل مصر الي قاعدة صناعية تصديرية للاجهزة المنزلية في المنطقة. والجدير بالذكر انه سيتم تصدير أول شحنة من بوتاجاز AEG لدولة جنوب أفريقيا في نهاية شهر سبتمبر 2017.

وقد عبر الدكتور حاتم مصطفى – العضو المنتدب لشركة الكترولكس مصر عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية السنوية باليوم الوطني للسويد، مؤكدا ان حرص السفارة علي تنظيم هذه الاحتفالية واقامة معرض لمنتجات الشركات السويدية العاملة في مصر يمثل دافعا قويا للشركات لمواصلة عملها بقوة لتقديم افضل المنتجات للسوق المصري والاسواق المجاورة، بما ينعكس ايجابيا علي تطوير العلاقات المشتركة بين مصر والسويد، وهو الامر الذي يمثل رسالة ايجابية جاذبة للاستثمار الاجنبي لمصر مما سيساهم ايجابيا في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن منتج بوتاجاز AEG يعمل بنظام التحكم الرقمي لبرامج الطبخ وهو أيضاً مصنوع من أجود أنواع الإستانلس ستيل المط، ويحتوي على فرن و شواية كهرباء ويعمل بخاصية الإشعال الذاتي فهو فرن متعدد الاستخدامات بمروحة لتوزيع الحرارة فضلاً عن أنه يوفر أعلى معايير الأمان للفرن والشواية والسطح حيث أن حوامل البوتاجاز مصنوعة من الحديد الزهر، فضلاً عن طلاء الفرن بطبقة من الكاتالاتيك إيناميلد و مزود بحوامل ستانلس ستيل للأرفف.