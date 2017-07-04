أديب: الواسطة والمحسوبية شيء لا بد من لفظه2017-07-04 23:42:38
قال الإعلامى عمرو أديب، إن الرئيس المعزول محمد مرسى عين 1500 معلم بمدرسة فى مسقط رأسه بمحافظة الشرقية، رغم أن عدد الطلاب بها لم يتجاوز 100 تلميذ، موضحًا أن هؤلاء المدرسين الذين تم تعيينهم من قبل الرئيس الإخوانى قاموا بعمل إجازة سنة بدون مرتب بعد 6 أشهر من التعيين وسافروا إلى إيطاليا لكى يعملوا فى محلات البيتزا.
وأضاف “أديب”، خلال تقديمه برنامج “كل يوم”، المذاع عبر فضائية “ON E”، وراديو نغم “FM”، أن الواسطة والمحسوبية شئ مقيت لابد من لفظه حتى تستقيم الأمور، وتابع:” طول ما فى كوسة عمر البلد دى ما هتتحسن”.
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