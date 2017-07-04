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سوبارو تقدم الجيل الجديد من امبريزا في معرض فرانكفورت المقبل
سوبارو امبريزا 2017

سوبارو تقدم الجيل الجديد من امبريزا في معرض فرانكفورت المقبل

2017-07-04 23:38:16
محيط

من المقرر أن يتم الكشف عن سوبارو امبريزا الجديدة كليًا في 12 سبتمبر المقبل ليكون النموذج الثاني للشركة الذي يعتمد على منصة الانتاج العالمية. وتدعي الشركة أن المنصة العالمية الجديدة تمثل تقدم كبير للموديل الجديد مقارنة بالنموذج السابق حيث أنه أكثر صلابة بنسبة 70 في المائة ويحسن امتصاص قوة الصدمات بنسبة 40 في المائة. كما قامت سوبارو أيضا بإعادة تصميم التعليق وخفض مركز امبريزا للجاذبية.

كما تتميز سوبارو إمبريزا الجديدة بأحدث تقنيات السلامة مثل EyeSight، والتي تشمل نظام التحكم في السرعة التكيفي، ونظام الكبح الأوتوماتيكي قبل الاصطدام، ونظام لتحذير من مغادرة المسار، والتحذير من الانقلاب، بالإضافة إلى وظيفة مساعدة الحفاظ علي المسار على نحو قياسي.

ولا تزال السيارة تعتمد على الدفع الرباعي مع المحرك رباعي الاسطوانات، ولكن علينا أن ننتظر حتى سبتمبر لمعرفة ما إذا كانت سوبارو ستضيف المزيد من خيارات المحركات لمجموعة إمبريزا الأوروبية أم لا اذ أنها تقدم في نماذج الولايات المتحدة محرك 2 لتر محدث بقوة 152 حصان بنظام الحقن المباشر.

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