إصابة 7 في مشاجرة بالأسلحة النارية بدمياط

أصيب 7 من أهالي قرية أبو العز التابعة لمركز كفر البطيخ بدمياط، مساء اليوم، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من الشباب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة ...