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رونالدينيو يصل القاهرة للترويج للسياحة العلاجية
رونالدينيو

رونالدينيو يصل القاهرة للترويج للسياحة العلاجية

2017-07-04 23:28:27

وصل النجم البرازيلي ولاعب برشلونة السابق رونالدينيو،  إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، للمشاركة في حملة tour n cure الذي يوفر العلاج لمرضى فيروس سي بعد مشاركة ليونيل ميسي وداني ألفيش.

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