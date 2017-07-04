بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء دول تجمع (فيشجراد) دور مصر في منطقة الشرق الأوسط والتعاون في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، فيما أكد زعماء دول التجمع دعم مصر لتحقيق الأمن والاستقرار والإصلاح الاقتصادي ومكافحة الإرهاب.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن قمة تجمع دول (فيشجراد) التي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم /الثلاثاء/ تناولت عددا من الموضوعات المهمة وعلى رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وكذا التعاون فى مجالات الطاقة، وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارات بين الجانبين، فضلاً عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى الذى تتمتع دول التجمع بعضويته.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن رئيس الوزراء المجرى استهل أعمال القمة بكلمة رحب فيها بالرئيس السيسي، وأعرب عن سعادته بعقد قمة استثنائية لدول التجمع مع مصر، في ظل التقدير والاحترام اللذين تكنهما دول التجمع لمصر وقيادتها، وحرصها على تطوير وتعزيز التعاون معها، خاصة في ظل دور مصر المحوري في تحقيق أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن الرئيس السيسي ألقى كلمه أكد خلالها أهمية القمة في تعزيز التعاون بين مصر ودول تجمع (فيشجراد) فى مختلف المجالات، خاصة فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط مصر بتلك الدول، مؤكداً تطلع مصر لمواصلة تطوير العلاقات مع دول (فيشجراد) لتصل إلى شراكة استراتيجية بين الجانبين.

ولفت المتحدث إلى أن الرئيس السيسي استعرض جهود مصر لاستعادة الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة، وأشاد بمواقف دول تجمع “فيشجراد” المساندة لمصر والتي أكدت إدراكهم لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها وما فرضته من تحديات أمنية وجهود لبناء دولة ديمقراطية حديثة، وعمل حثيث للارتقاء بالأوضاع الاقتصادية، وهو ما انعكس في مواقف تلك الدول بشكلٍ يُرسخُ لمفهوم المُشاركة.

وأعرب الرئيس السيسي في هذا الصدد عن التطلع لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول التجمع، سواء بشكل جماعي أو ثنائي، مؤكداً انفتاح مصر على بحث سبل التعاون الاقتصادي والصناعي، خاصة أن مصر يمكنها أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لدول التجمع لدخول الأسواق العربية والإفريقية بما يحقق الفائدة المتبادلة لكافة الأطراف.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن الرئيس السيسي تناول آخر التطورات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة الأزمة الليبية، كما أكد ضرورة عمل المجتمع الدولي على استعادة الاستقرار هناك عبر اتخاذ موقف حاسم لوقف إمداد بعض الدول للمنظمات الإرهابية بالمال والسلاح والمقاتلين، مع ضرورة مساندة جهود التوصل إلى حكومة التوافق الوطني، ودعم مؤسسات الدولة والجيش الوطنى الليبي لتمكينه من أداء مهمته في استعادة الأمن والاستقرار وضبط الحدود، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة رفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي ولو بشكل جزئي.