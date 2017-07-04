رفضت المدعية العامة في فنزويلا لويزا أورتيغا المثول أمام المحكمة العليا التي ستقر بدء محاكمتها.

وكانت السلطة قد بدأت الاثنين عملية تدقيق مالية في وزارة العدل لرصد تجاوزات إدارية أو مالية محتملة.

ورفضت المدعية العامة بفنزويلا المعارضة للرئيس نيكولاس مادورو المثول أمام المحكمة العليا المسئولة عن قرار بدء محاكمتها وهو الامر الذى قد يؤدي إلى إقالتها.

وقالت المدعية العامة لويزا أورتيجا وفق فضائية “فرانس 24” خلال كلمة ألقتها في مقر وزارة العدل “لن أرضخ لهذه المحكمة غير الدستورية وغير الشرعية”.

وكانت أورتيجا قد دعت البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة الاثنين إلى “النضال من أجل الديموقراطية” فيما تستمر في البلاد التظاهرات التي خلفت 89 قتيلا.

يذكر أن فنزويلا تشهد موجه من الاحتجاجات خلال الفترة الماضية، عقب قرار المحكمة العليا بحل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.