خسرت الفنانة المصرية سمية الألفي الدعوى القضائية التي أقامتها لضم حفيدتها لينا أحمد الفيشاوي إلى حضانتها.

محكمة أسرة الجيزة رفضت الدعوى القضائية رقم 406 لسنة 2017 المقامة من الفنانة المصرية، ضد المهندسة هند الحناوي، طليقة ابنها الفنان أحمد الفيشاوي، والتي طالبت فيها بضم حفيدتها لينا إلى حضانتها.

المحكمة قضت بضم لينا الفيشاوي إلى جدتها لأمها، وألزمت سمية الألفي، بدفع المصروفات وأتعاب المحاماة.

وكانت سمية قد اعتمدت في دعواها على أساس زواج هند الحناوي، وطالبت بضم حفيدتها لينا لحضانتها، وقال محامي هند الحناوي إن سمية لا حق لها بهذه الدعوى في وجود والد الحفيدة أحمد الفيشاوي، وخاصة أنه تنازل عن حضانتها.