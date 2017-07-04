شاركت الفنانة المصرية ريهام حجاج، جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة من عطلتها الصيفية والتي تقضيها في الجونة.

ريهام حجاج، ظهرت في الصورة برفقة الفنانة لقاء الخميسي، وزوجها كابتن محمد عبدالمنصف، والفنان أحمد الفيشاوي، وكانوا يرتدون ملابس البحر.

صورة ريهام حجاج، أثارت العديد من الشكوك حول علاقتها العاطفية بأحمد الفيشاوي، والتي سبق وانتشرت قبل فترة قبل أن تقوم بنشر صورتها معه مرة ثانية.

من ناحية أخرى، شاركت ريهام حجاج في السباق الرمضاني بمسلسل «وضع أمني»، مع الفنان عمرو سعد، وذلك للسنة الثانية على التوال بعد مشاركتها له في مسلسل «يونس ولد فضة»، في السباق الرمضاني قبل الماضي.