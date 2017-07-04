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وصول سفير السعودية لدى مصر استعدادا للاجتماع الرباعى حول قطر
احمد القطان سفير السعودية في مصر

وصول سفير السعودية لدى مصر استعدادا للاجتماع الرباعى حول قطر

2017-07-04 23:11:19

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء أحمد بن عبدالعزيز قطان سفير المملكة العربية السعودية قادما من ميلانو بعد زيارة خاصة لإيطاليا إستعدادا للإجتماع الرباعى لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين والذى يعقد غدا لبحث الأزمة القطرية.

صرحت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال “قطان”: “من المقرر أن يصل عادل الجبير وزير الخارجية السعودى إلى مصر ظهر غد الأربعاء للمشاركة فى الإجتماع والذى يأتي بناءً على دعوة من وزير الخارجية المصرى سامح شكرى لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر”.

حيث يأتى هذا الإجتماع فى إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الإتصالات الدولية والإقليمية القائمة فى هذا الشأن.

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