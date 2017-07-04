تحدثت الفنانة العراقية مريم حسين لأول مرة عن خلافاتها مع زوجها السابق عارض الأزياء فيصل الفيصل، والتي أدت إلى انفصالهما.

مريم أكدت أن لجوء فيصل لمواقع التواصل الاجتماعي للتحدث عن خلافاتهما، بدلا من حلها داخل المنزل، كانت تؤدي لتفاقم هذه الخلافات، حيث كانت تضطر هي الأخرى للدفاع عن نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة العراقية قالت: “الطرف الثاني كان يطلع مشاكلنا الزوجية على السوشيال ميديا فأضطر أطلع لأدافع عن نفسي، أنا كنت متزوجة منك انت أم من السوشيال ميديا؟.. هذا غباء”.

وأضافت: “كل بيت به مشاكل، لكن عيب أنك تطلع مشاكلك على مواقع التواصل، هذا اللي صدمني، لا يصح الرجل يطلع يتكلم على زوجته وأهل بيته، هذا أنا لا اعتبره رجولة.. الرجل ليس هو من يأخذ مصروفه من زوجته، ولا الرجل بتنفيخ العضلات”.

يذكر أن فيصل الفيصل، كان قد أعلن انفصاله الرسمي عن مريم، في بداية شهر فبراير، وذلك بعد أن أكد أن سبب ارتباطه بها يعود لحملها قبل الزواج رغم إرادته الأمر الذي اثار حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.