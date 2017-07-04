

استجاب الدكتور صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة، لمناشدة وزارة الصحة والسكان بإزالة كل الإعلانات الخاصة ببيت الزكاة، والتي تحمل فيها سيدة طفلا وببيونة وإحدى عبوات الألبان الصناعية، معلنًا عن إزالة كل تلك الإعلانات بعد أن ثبت عدم صحتها قانونيًا وأنها تُعد ترويجا للألبان الصناعية على حساب الألبان الطبيعية.

وقال «النحاس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة ten، أنه سيتم إزالة تلك الإعلانات على الفور، مضيفًا: «والله إحنا معندناش دراية بالحاجات دي، وفيه شركة اللي عملت لنا الإعلان وهنشيلها حالا من الشوارع والسوشيال ميديا».

يشار إلى أن الدكتورة منى حافظ، رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة والسكان، أعربت عن استيائها الشديد من إعلان بيت الزكاة التابع لمؤسسة الأزهر الشريف، والمعلق في بعض الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتحمل فيه سيدة طفل، وتروج للألبان الصناعية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لنفس البرنامج، أن هذا الإعلان أثار أزمة بين وزارة الصحة والأزهر الشريف بسبب الرضاعة الطبيعية، حيث إنه لا يجوز الترويج لأي ألبان صناعية إلا بشروط، لأن الرضاعة الطبيعية أهم وأفضل، كما تحث الوزارة الأم على إرضاع طفلها من ثديها.