قام مسلح مجهول بقتل ضابط شرطة وأصاب محاميا في إحدى المحاكم بمقاطعة بورسا شمال غرب تركيا، واقتاد شخصا واحدا رهينة وذلك باستخدام الرصاص.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية إنه تم إرسال وحدات خاصة من الشرطة إلى مبنى المحكمة الواقع في منطقة جملك، ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من الشرطة.

يذكر أن نائب رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في مقاطعة اوزالب بمحافظة فان شرقي تركيا، لقي مصرعه في هجوم مسلح تعرض له أمام منزله، في نفس اليوم الذي لقي نائب آخر عن ديار بكر مصرعه بنفس الطريقة.