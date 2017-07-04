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إصابة 7 في مشاجرة بالأسلحة النارية بدمياط
مشاجرة طلاب

إصابة 7 في مشاجرة بالأسلحة النارية بدمياط

2017-07-04 22:29:55


أصيب 7 من أهالي قرية أبو العز التابعة لمركز كفر البطيخ بدمياط، مساء اليوم، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من الشباب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مدير أمن دمياط إخطار مأمور مركز شرطة كفر البطيخ، يفيد بنشوب مشاجرة بقرية أبو العز، استخدم فيها أحد الشباب سلاح خرطوش بطريقة عشوائية، أسفرت عن إصابة 7 من أهالي القرية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى القرية لبيان سبب المشاجرة والسيطرة على الوضع قبل أن يتفاقم، وتشكل فريق بحث لسرعة القبض على الشباب والسلاح المستخدم في الواقعة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى المركز لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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