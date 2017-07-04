

يترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، الاقتصادية والأمنية.

ويناقش الاجتماع مسودة لائحة قانون الاستثمار الجديد، والذي تم استعراضها في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية أمس الإثنين، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة.

كما يناقش الاجتماع إجراءات الحكومة لمتابعة آثار قرار زيادة أسعار الوقود حتى لا يقع المواطن فريسة لجشع مجموعة من المتلاعبين بالأسعار.