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ترقية امرأة إلى رتبة لواء بالجيش الجزائري
الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري
الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري

للمرة الأولى..

ترقية امرأة إلى رتبة لواء بالجيش الجزائري

2017-07-04 22:17:13

قام نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، خلال حفل تقليد الرتب وتقديم الأوسمة لعدد من الضباط في وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، بتقليد رتبة لواء إلى امرأة، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الجيش الجزائري.

وتعد فاطمة بودواني، أول امرأة في صفوف الجيش الجزائري، يتم ترقيتها من رتبة عميد إلى رتبة لواء.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، رقى فاطمة بودواني، إلى رتبة عميد في عام 2012

يشار إلى أن الحفل الذي أقيم عشية احتفال الجزائر بذكرى عيد الاستقلال، شمل ترقية أكثر من عميد إلى رتبة لواء وأكثر من عقيد إلى رتبة عميد، كما تم تقديم أوسمة لعدد من الرتب العسكريين والمدنيين.

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