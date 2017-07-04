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الأهلي يتعادل مع المصري في مباراة مثيرة بالدوري
الاهلي والمصري

الأهلي يتعادل مع المصري في مباراة مثيرة بالدوري

2017-07-04 22:00:47

تعادل فريقا الأهلي والمصري البورسعيدي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب في غطار الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

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