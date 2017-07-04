مسئول إماراتي: قناة الجزيرة أصبحت بوقا لتنظيمات إرهابية

قال سليمان المزروعي، السفير الإماراتي لدى بريطانيا، أن الجزيرة أصبح مطلوب منها الكثير لتجاوب عنه. وقال “المزروعي” في تغريدة عبر “تويتر”: “إن على غير الناطقين ...