أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء ستنكسر الموجة الحارة التي تضرب مصر حاليا، لافتا إلى أن درجات الحرارة بدءًا من يوم غد ستصل إلى 35 درجة.

وأضاف “عبدالعال”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام”، المذاع على فضائية “ten”، اليوم الثلاثاء، تقديم عمرو عبدالحميد، أن درجات الحرارة بدءًا من غد ستكون أقل من المعدل الطبيعي لفصل الصيف؛ لأن درجات الحرارة الطبيعية في الصيف تكون 37.