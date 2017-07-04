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"الجبير" يمثل السعودية في القمة الأفريقية بإثيوبيا
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

"الجبير" يمثل السعودية في القمة الأفريقية بإثيوبيا

2017-07-04 21:41:03

كدت صفحة وزارة الخارجية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الوزير عادل الجبير يمثل المملكة في المشاركة بالقمة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأضافت أن الجبير سيجري 6 لقاءات ثنائية على هامش القمة.

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