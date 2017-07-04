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الذهب يواصل تراجعه وعيار 21 يسجل 616 جنيها بالتعاملات المسائية
قطعة عملة ذهبية ترجع إلى عهد الخليفة الأموى عمر بن عبدالعزيز

الذهب يواصل تراجعه وعيار 21 يسجل 616 جنيها بالتعاملات المسائية

2017-07-04 22:40:41

واصلت أسعار المعدن الأصفر تراجعها بالسوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم /الثلاثاء/ مدعومة باستمرار انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه .

وقال عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة إيهاب واصف - في تصريحات له اليوم- إن أسعار الذهب تراجعت بنحو جنيهين ليسجل عيار (21) 616 جنيها، وسجل عيار (18) 528 جنيها ، وعيار (24) سجل 704 جنيهات، فيما سجل الجنيه الذهب 4928 جنيها.

تجدرالاشارة إلى أن انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه في السوق دفعت أسعار المعدن الأصفر لتتراجع بنحو22 جنيها على مدار يومين.

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