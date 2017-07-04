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الجيش الليبي يعرض فيديو لمدرعات قطرية في طرابلس
المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العربية الليبية العقيد أحمد المسماري

الجيش الليبي يعرض فيديو لمدرعات قطرية في طرابلس

2017-07-04 21:02:54

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، إن أمير قطر تميم بن حمد قاد أحداث 17 فبراير مع حلف الناتو، الذي خرج من ليبيا بعد سقوط القذافي، إلا أن قطر لما تخرج حتى الآن.

وعرض المتحدث باسم الجيش الليبي، خلال المؤتمر الصحفي المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، تسجيل فيديو لمشاركة مدرعات قطرية تدعم أنصار الشريعة في الهجمات ضد القوات الخاصة االليبية.

كما عرض تسجيل فيديو يكشف عثور جنود على مخلفات قطرية في بعض المناطق المحررة، وصورًا لطائرة قطرية في أحد المطارات التي يسيطر عليها جماعات إرهابية في مصراتة.



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