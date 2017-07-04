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بالصور.. داعية سعودي ينشر أمثلة لـ"الحجاب الحرام"
الشيخ محمد العريفي

بالصور.. داعية سعودي ينشر أمثلة لـ"الحجاب الحرام"

2017-07-04 20:26:16

نشر الداعية السعودي، محمد العريفي، صورا لما وصفه بـ”حجابات محرمة”، باعتبار أنها ملابس للزينة، و”هذا حرام”، على حد تعبيره.

وقال “العريفي” في تغريدة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شُرع الحجاب لستر زينة المرأة، فإذا تحول الحجاب نفسه إلى زينة، فهو حرام، فتجنبي يا بنتي العباءات المزيّنة؛ طاعة لله، إذ قال تعالى: {ولا يُبدين زينتهنّ}”.

وكان العريفي قد نشر في تغريدة سابقة بتاريخ الثاني من الشهر الجاري، قال فيها: “يا بنتي، لا تشتري عباءة فيها شيءٌ من الزينة، لا تطريز ولا فصوص ولا فتحات.. أرجوك يا بنتي لا تبدي أي زينة، {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}”.

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العريفي

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