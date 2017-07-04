انتهى، منذ قليل، اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، مع كل من النائب هيثم الحريري، ومحمد عبد الغني، بوقائع مناقشات تيران وصنافير، التي تمت الشهر الماضي.

جاء ذلك بعد تقديم شكوى ضدهم من قبل النائبة مى محمود، والنائب كمال أحمد، بشأن التطاول عليهما أثناء المناقشات.

يشار إلى أن النائب أحمد طنطاوي، مثل في تحقيقات مشابهة، وتم إحالته للجنة القيم، والتي أوصت بحرمانه من الحضور لدور انعقاد.