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الملك سلمان يدعو لقمة سعودية أفريقية
الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان يدعو لقمة سعودية أفريقية

2017-07-04 20:19:05

أفادت وسائل إعلام سعودية، منذ قليل، أن الملك سلمان بن عبد العزيز يدعو لعقد قمة سعودية أفريقية، نهاية العام الحالي، أو بداية المقبل، في المملكة.

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