أكد وزير الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن الوضوح هو السبيل الوحيد منذ الآن فيما يخص الأزمة القطرية.

وقال “قرقاش”، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “أهلا بالوضوح بعد أزمة قطر، فلا يمكن أن تدعم موقع دول الخليج وتتآمر على السعودية، وتسند العرب وتكيد لمصر، وتبحث عن موقع عالمي وتدعم الإرهاب”.

يذكر أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قال إنه لا يوجد حل لأي أزمة إلا من خلال طاولة المفاوضات عبر حوار يتم على أساس المساواة بين الدول وليس التهديد.

جدد وصفه لتلك المطالب بأنها “غير واقعية ولا يمكن تطبيقها”، معتبرًا أنها تتضمن “انتهاك سيادة بلد والتدخل في شئونه الداخلية”، على حد قوله. وشدد على أن بلاده “ترفض الوصاية عليها من أي دولة”.

وفي رده على رسالة نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد التي وجهها في وقت سابق من اليوم خلال مؤتمر صحفي، قائلا لقطر “كفى دعما للإرهاب”، قال آل ثاني، أقول له: “كفى افتراء على قطر، وتشويها لسمعتها..”.